Aumentan las tarifas de luz, gas y agua en el inicio de 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos que comenzarán a regir a partir de enero de 2026 y que impactarán también en los usuarios de Las Flores. Las subas fueron dispuestas mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicadas en el Boletín Oficial, y se enmarcan en el esquema de actualizaciones previsto para el inicio del año.

En concreto, las facturas de luz y gas registrarán incrementos de entre el 2,5% y el 3%. En paralelo, la Secretaría de Energía publicó los nuevos precios mayoristas de la electricidad y el gas natural que estarán vigentes desde el 1° de enero y que se trasladarán a los cuadros tarifarios del verano, según informó la Agencia DIB.

El precio mayorista de la energía eléctrica tendrá un aumento del 3,22%, mientras que el del gas natural subirá un 0,53%. Si bien estos valores no se trasladan de manera directa, el impacto final en las boletas de los usuarios residenciales podría alcanzar hasta un 3%.

Cabe recordar que las facturas de luz y gas se componen de tres ítems principales: el precio mayorista de la energía, el transporte y la distribución. De esos componentes, el valor mayorista representa cerca del 50% del monto total que pagan los usuarios, por lo que cualquier modificación en ese rubro tiene incidencia directa en el costo final.

En este contexto, el Gobierno nacional se prepara para publicar el decreto que dará forma al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), condición clave para avanzar con el rediseño del sistema de ayudas estatales que entrará en vigencia desde enero.

Según lo establecido, durante el verano los hogares de mayores ingresos, encuadrados en el Nivel 1, comenzarán a pagar el precio pleno de la energía. En tanto, los usuarios de los niveles 2 y 3 mantendrán subsidios sobre un bloque de consumo de hasta 300 kilowatt hora (kWh) mensuales. El consumo que supere ese límite deberá abonarse sin ningún tipo de subsidio.

Además, el porcentaje del costo que cubre el Estado no será fijo. A lo largo de 2026 se aplicará un sendero de reducción gradual de los subsidios para los hogares alcanzados por el esquema SEF, lo que anticipa un impacto progresivo en las boletas de luz y gas que recibirán los florenses en los próximos meses.