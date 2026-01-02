Capital Federal
Aumentan las tarifas de luz, gas y agua en el inicio de 2026
Los ajustes aprobados por el Gobierno nacional modificarán los valores de los servicios esenciales en un rango de 2,5% a 4% y anticipan nuevos escenarios para los usuarios residenciales.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos que comenzarán a regir a partir de enero de 2026 y que impactarán también en los usuarios de Las Flores. Las subas fueron dispuestas mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicadas en el Boletín Oficial, y se enmarcan en el esquema de actualizaciones previsto para el inicio del año.
En concreto, las facturas de luz y gas registrarán incrementos de entre el 2,5% y el 3%. En paralelo, la Secretaría de Energía publicó los nuevos precios mayoristas de la electricidad y el gas natural que estarán vigentes desde el 1° de enero y que se trasladarán a los cuadros tarifarios del verano, según informó la Agencia DIB.
El precio mayorista de la energía eléctrica tendrá un aumento del 3,22%, mientras que el del gas natural subirá un 0,53%. Si bien estos valores no se trasladan de manera directa, el impacto final en las boletas de los usuarios residenciales podría alcanzar hasta un 3%.
El Gobierno nacional fijó nuevos precios de la electricidad para el verano
Cabe recordar que las facturas de luz y gas se componen de tres ítems principales: el precio mayorista de la energía, el transporte y la distribución. De esos componentes, el valor mayorista representa cerca del 50% del monto total que pagan los usuarios, por lo que cualquier modificación en ese rubro tiene incidencia directa en el costo final.
En este contexto, el Gobierno nacional se prepara para publicar el decreto que dará forma al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), condición clave para avanzar con el rediseño del sistema de ayudas estatales que entrará en vigencia desde enero.
Según lo establecido, durante el verano los hogares de mayores ingresos, encuadrados en el Nivel 1, comenzarán a pagar el precio pleno de la energía. En tanto, los usuarios de los niveles 2 y 3 mantendrán subsidios sobre un bloque de consumo de hasta 300 kilowatt hora (kWh) mensuales. El consumo que supere ese límite deberá abonarse sin ningún tipo de subsidio.
Además, el porcentaje del costo que cubre el Estado no será fijo. A lo largo de 2026 se aplicará un sendero de reducción gradual de los subsidios para los hogares alcanzados por el esquema SEF, lo que anticipa un impacto progresivo en las boletas de luz y gas que recibirán los florenses en los próximos meses.
Incendio en vivienda de calle 9 de Julio movilizó a Bomberos Voluntarios
Las Flores: Destrucción total de vehículo tras incendio sobre Ruta 91
Volvió a aumentar el combustible por la actualización de impuestos
Aumentan las tarifas de luz, gas y agua en el inicio de 2026
Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en Buenos Aires
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras