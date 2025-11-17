Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Accidente entre dos motocicletas en San Martín y Caseros: Ambos Conductores Fueron Hospitalizados

Las Flores

Accidente entre dos motocicletas en San Martín y Caseros: Ambos Conductores Fueron Hospitalizados

Foto del avatar

Publicado

hace 2 días

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo las 20 horas de este lunes 17, a través de un llamado al 911 se alertó a la Policía Comunal sobre un siniestro vial protagonizado por dos motocicletas en la intersección de Av. San Martín y Caseros.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores (masculinos) fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital local por el servicio de emergencias SAME.

Según se informó, presentaban diversas heridas de consideración. Las autoridades trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del hecho.

Te puede interesar:

Despiste y vuelco de un camión en la Ruta 3: el conductor fue asistido en el lugar

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.