Accidente entre dos motocicletas en San Martín y Caseros: Ambos Conductores Fueron Hospitalizados

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 20 horas de este lunes 17, a través de un llamado al 911 se alertó a la Policía Comunal sobre un siniestro vial protagonizado por dos motocicletas en la intersección de Av. San Martín y Caseros.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores (masculinos) fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital local por el servicio de emergencias SAME.

Según se informó, presentaban diversas heridas de consideración. Las autoridades trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del hecho.