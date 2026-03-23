Las Flores
Violento impacto entre moto y automóvil dejó como saldo un hombre hospitalizado
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Un siniestro vial se registró este lunes alrededor de las 14:00 horas en la intersección de calles 25 y Nicaragua, en la ciudad de Las Flores.
Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta impactó contra un automóvil en dicha esquina. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor —un masculino— debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al nosocomio local para su atención médica. En el lugar trabajaron servicios de emergencia, quienes brindaron asistencia y ordenaron la circulación en la zona.
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