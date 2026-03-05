Las Flores
Choque entre un auto y una moto en San Martín y Rivadavia: un hombre fue trasladado al hospital
Un siniestro vial se registró anoche en la intersección de avenida San Martín y Rivadavia, alrededor de las 23:30 horas, cuando por causas que aún se tratan de establecer colisionaron un automóvil y una motocicleta.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al nosocomio local por personal del SAME para una mejor evaluación médica.
De acuerdo a la información recabada, la persona se encontraba consciente y no presentaba riesgo de vida, aunque fue derivada al hospital por precaución. En el lugar también trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.
