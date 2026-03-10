Connect with us
Un menor fue atropellado por una moto que circulaba a alta velocidad y el conductor se dio a la fuga

Las Flores

Un menor de edad resultó herido este martes tras ser arrollado por una motocicleta en la zona céntrica de la ciudad.
hace 2 minutos

El hecho ocurrió alrededor de las 19 Hs en Sarmiento entre 25 de Mayo y San Martín, cuando una moto 110 cc que circulaba a alta velocidad por calle Sarmiento terminó embistiendo a un menor que se desplazaba en bicicleta.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga, dejando al menor tendido en el lugar. Rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia y personal del SAME acudió al lugar para asistir al joven, quien posteriormente fue trasladado al Hospital para recibir atención médica.

En el lugar también intervino personal policial, que trabajó en la zona y realiza las actuaciones correspondientes para intentar identificar al conductor de la motocicleta involucrada en el hecho.

