Detuvieron a ciudadano de La Tablada por abuso sexual de su hija ocurrido en nuestra ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el día de la fecha en horas de la mañana personal de Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, procedió en la localidad La Tablada a la detención de un masculino imputado por abuso sexual agravado y amenazas.

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en la mencionada dependencia policial a la detención de una persona mayor de edad.

El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado «ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO – REITERADO – LAS FLORES ”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Barberena Federico, titular del juzgado de garantía Nro. 2, todos del Departamento Judicial de Azul. La víctima había radicado la denuncia correspondiente el día 6 de Septiembre del año 2024, en Comisaria de la Mujer y la Familia Las Flores, acusándolo de que el imputado en fechas indeterminables pero ubicables entre los meses de Marzo y Abril del año 2017, amenazó y abuso sexualmente de la denunciante (hija del imputado y con quien convivía) de autos cuando la misma tenía 14 años de edad. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido.-