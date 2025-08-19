Connect with us
Robaron en la parrilla “Entre Llamas” de Ruta 3: los ladrones hicieron un boquete en una de las paredes

Las Flores

Robaron en la parrilla “Entre Llamas” de Ruta 3: los ladrones hicieron un boquete en una de las paredes

hace 3 minutos

En horas de la noche de este lunes, alrededor de las 20.00, el propietario de la parrilla “Entre Llamas”, situada en el kilómetro 185 de la Ruta Nacional N° 3, constató que delincuentes habían ingresado al local tras abrir un boquete en una de las paredes de la parte trasera del establecimiento.

De inmediato, se dio aviso al personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), que se hizo presente en el lugar y corroboró los daños.-

En diálogo con este portal, el propietario, Hugo Ferreyra explicó que los delincuentes sustrajeron aproximadamente 250 mil pesos en efectivo, dinero que había dejado para abonar a un proveedor, además de un monto menor en cambio. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, quienes continúan con las tareas de recolección de pruebas y testimonios para dar con los responsables del ilícito.

