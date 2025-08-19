Las Flores
Robaron en la parrilla “Entre Llamas” de Ruta 3: los ladrones hicieron un boquete en una de las paredes
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas de la noche de este lunes, alrededor de las 20.00, el propietario de la parrilla “Entre Llamas”, situada en el kilómetro 185 de la Ruta Nacional N° 3, constató que delincuentes habían ingresado al local tras abrir un boquete en una de las paredes de la parte trasera del establecimiento.
De inmediato, se dio aviso al personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), que se hizo presente en el lugar y corroboró los daños.-
En diálogo con este portal, el propietario, Hugo Ferreyra explicó que los delincuentes sustrajeron aproximadamente 250 mil pesos en efectivo, dinero que había dejado para abonar a un proveedor, además de un monto menor en cambio. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, quienes continúan con las tareas de recolección de pruebas y testimonios para dar con los responsables del ilícito.
Brillante participación florense en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines en Ayacucho
Ventas en retroceso: el Día del Niño no logró reactivar el consumo
Los Centros de Promoción Comunitaria celebraron el Día de la Niñez con juegos, alegría y amor
Se homenajeó al General San Martín a 175 años de su paso a la inmortalidad
La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras