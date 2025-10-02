Las Flores
Sub DDI Las Flores arresta a un hombre por abuso sexual reiterado de la hija de su pareja
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas de la tarde de hoy, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Las Flores procedió a la detención de un hombre mayor de edad, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
Según informaron fuentes judiciales, la detención se llevó a cabo en el domicilio del investigado, en el marco del proceso penal caratulado “Abuso sexual con acceso carnal agravado – reiterado – Las Flores”, investigación a cargo de la UFI N° 9, bajo la dirección de la Dra. Margaretic. La orden de detención fue otorgada por el Dr. Juan José Suarez, titular del Juzgado de Garantía N° 3, todos del Departamento Judicial de Azul.
La causa se originó a partir de la denuncia presentada el 28 de agosto de 2024 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Flores, en la que se acusa al detenido de haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de la denunciante, quien era su sobrina política, durante el período 2020-2021, cuando la víctima tenía 9 años de edad. Actualmente, el imputado permanece detenido en la sede de la Sub DDI Las Flores, a disposición de la justicia.
Se acerca una nueva edición de la Fiesta del Lechón de Campo en Pardo
Billeteras virtuales: cómo saber si te retendrán Ingresos Brutos desde octubre
Las Flores tendrá un fin de semana con amplia agenda deportiva y cultural
Ceramistas de distintos puntos de la provincia participarán en el 12° Encuentro de Cerámica Negra en Las Flores
DDI Las Flores realizó allanamiento por robo de ciclomotor y logró recuperar motor, chasis y otras autopartes
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras