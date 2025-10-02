Connect with us
Las Flores

Sub DDI Las Flores arresta a un hombre por abuso sexual reiterado de la hija de su pareja

En horas de la tarde de hoy, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Las Flores procedió a la detención de un hombre mayor de edad, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

Según informaron fuentes judiciales, la detención se llevó a cabo en el domicilio del investigado, en el marco del proceso penal caratulado “Abuso sexual con acceso carnal agravado – reiterado – Las Flores”, investigación a cargo de la UFI N° 9, bajo la dirección de la Dra. Margaretic. La orden de detención fue otorgada por el Dr. Juan José Suarez, titular del Juzgado de Garantía N° 3, todos del Departamento Judicial de Azul.

La causa se originó a partir de la denuncia presentada el 28 de agosto de 2024 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Flores, en la que se acusa al detenido de haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de la denunciante, quien era su sobrina política, durante el período 2020-2021, cuando la víctima tenía 9 años de edad. Actualmente, el imputado permanece detenido en la sede de la Sub DDI Las Flores, a disposición de la justicia.

