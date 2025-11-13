Rauch
Sub DDI Las Flores recupera en Rauch un camión que había sido robado en Escobar durante un caso de “piratería del asfalto”
Un camión marca Iveco, que había sido sustraído en la localidad bonaerense de Escobar, fue hallado este miércoles abandonado en Rauch gracias al trabajo conjunto de la Sub DDI Las Flores, la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural y el Centro de Monitoreo local.
El rodado había sido robado el pasado 3 de noviembre durante un hecho de piratería del asfalto, cuando delincuentes armados interceptaron al conductor, lo redujeron y lo mantuvieron privado de su libertad. La víctima fue liberada horas más tarde en cercanías de Luján, donde radicó la denuncia correspondiente.
La mercadería sustraída, consistente en 28 toneladas de perfiles de aluminio, estaba valuada en más de 60 millones de pesos. La causa, caratulada como “Robo de mercadería en tránsito y privación ilegal de la libertad”, es investigada por la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.
El caso comenzó a esclarecerse cuando vecinos de Ayacucho alertaron a la Policía sobre la presencia de un semirremolque vacío en la intersección de las rutas 74 y 29. Al ser verificado, se confirmó que tenía pedido de secuestro activo por el robo ocurrido en Escobar.
Las tareas investigativas, apoyadas en el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo de Ayacucho y Tandil, permitieron reconstruir el recorrido del camión y determinar que la carga robada había sido descargada en un corralón de Tandil.
Finalmente, en la tarde de este miércoles, personal de la Sub DDI Las Flores halló el camión abandonado detrás de una estación de servicio YPF, en el acceso a Rauch por Ruta 30. En paralelo, se identificó un automóvil oscuro que habría actuado como vehículo de apoyo durante el hecho.
