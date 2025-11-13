Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Sub DDI Las Flores recupera en Rauch un camión que había sido robado en Escobar durante un caso de “piratería del asfalto”

Rauch

Sub DDI Las Flores recupera en Rauch un camión que había sido robado en Escobar durante un caso de “piratería del asfalto”

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Un camión marca Iveco, que había sido sustraído en la localidad bonaerense de Escobar, fue hallado este miércoles abandonado en Rauch gracias al trabajo conjunto de la Sub DDI Las Flores, la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural y el Centro de Monitoreo local.

El rodado había sido robado el pasado 3 de noviembre durante un hecho de piratería del asfalto, cuando delincuentes armados interceptaron al conductor, lo redujeron y lo mantuvieron privado de su libertad. La víctima fue liberada horas más tarde en cercanías de Luján, donde radicó la denuncia correspondiente.

La mercadería sustraída, consistente en 28 toneladas de perfiles de aluminio, estaba valuada en más de 60 millones de pesos. La causa, caratulada como “Robo de mercadería en tránsito y privación ilegal de la libertad”, es investigada por la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

Te puede interesar:

Fue sorprendido en pleno robo de cables y quedó detenido por la Sub DDI

El caso comenzó a esclarecerse cuando vecinos de Ayacucho alertaron a la Policía sobre la presencia de un semirremolque vacío en la intersección de las rutas 74 y 29. Al ser verificado, se confirmó que tenía pedido de secuestro activo por el robo ocurrido en Escobar.

Las tareas investigativas, apoyadas en el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo de Ayacucho y Tandil, permitieron reconstruir el recorrido del camión y determinar que la carga robada había sido descargada en un corralón de Tandil.

Finalmente, en la tarde de este miércoles, personal de la Sub DDI Las Flores halló el camión abandonado detrás de una estación de servicio YPF, en el acceso a Rauch por Ruta 30. En paralelo, se identificó un automóvil oscuro que habría actuado como vehículo de apoyo durante el hecho.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.