Tres sujetos oriundos de Virrey del Pino fueron demorados en Las Flores por promocionar plataforma de casino virtual
En horas de la tarde de este martes, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, con la colaboración de la Policía de Seguridad Comunal, demoró a tres hombres oriundos de Virrey del Pino (Partido de La Matanza) por promocionar una plataforma de casino virtual en la vía pública.
El operativo se concretó en la intersección de Avenida San Martín y Pellegrini, donde los individuos fueron interceptados mientras repartían volantes que ofrecían el acceso al juego online.
De inmediato se iniciaron actuaciones por la causa “Promoción de juego clandestino”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, y de la UFI N°… a cargo de la Dra. Laura Margaretic, del Departamento Judicial de Azul.
Los demorados fueron identificados como Iván Bordón, Matías Fuente Alba y Gabriel Ibarra, todos con domicilio en el conurbano bonaerense. Trasladados a la Sub DDI local, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, la totalidad de los folletos, un talonario enumerado y una guillotina metálica corta papel, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente para la prosecución de la investigación.
