Alberto Gelené y Javier Rodríguez entregaron un minibús y habilitaron la PUPAA del CEPT N° 37 de Rosas

El intendente Alberto Gelené, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezaron en la localidad de Rosas la entrega de un minibús al CEPT Nº 37, en el marco del programa provincial “Escuelas y Desarrollo Agrario”.

La incorporación de este transporte constituye un avance significativo para la educación rural, al facilitar el traslado de estudiantes y promover el vínculo entre la formación académica, el trabajo y la producción local.

En el mismo acto se realizó la habilitación oficial de la PUPAA (Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales), un espacio que permitirá la elaboración de productos con estándares de calidad e higiene garantizados, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo productivo en la comunidad.

Tanto la entrega del minibús como la puesta en marcha de la PUPAA reflejan el compromiso conjunto entre el Estado provincial y el municipio de impulsar políticas públicas orientadas a la educación, la producción y el crecimiento de las comunidades rurales.