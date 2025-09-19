Las Flores
Con buenos momentos compartido, Pardo celebró su 149º aniversario con su gente
Cálido, sencillo y emotivo fue el acto donde la comunidad rural de Pardo celebró su aniversario.
La plazoleta Pablo Lámaro, contigua a la estación, fue el espacio donde se realizó el acto centralizado que contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein quien estuvo acompañado por demás autoridades que se sumaron a la jornada del festejo.
Gabriela Espinoza, quien se encuentra a cargo del Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares”, se dirigió a los presentes con sentidas palabras relacionadas a la historia y al presente de la pintoresca y querida comunidad del partido de Las Flores.
Operativo rural exitoso: esclarecen importante robo de ganado en Villa Pardo y detienen a un hombre en la localidad de Cacharí
Lisandro Paggi Gentilini, Delegado Municipal, también dejó un mensaje valioso en este día tan especial para la comunidad pardense.
Por su parte, Fabián Blanstein agradeció por las muestras de afecto que recibe en cada ocasión que visita Pardo e hizo referencia al ejemplo de vida comunitaria de los pobladores del paraje, al desarrollo que exhibe el lugar y el interés que muestra la gente por conocer Pardo.
Alumnos y alumnas del Centro de Promoción Comunitaria, junto a sus docentes y auxiliares, entonaron una linda canción, y los estudiantes de la Escuela Secundaria cantaron zambas y chacareras en una tarde de mucho afecto y calidez.
Los aplausos luego continuaron cuando “salieron a la pista” los alumnos del cuerpo de baile El Entrevero a cargo de su profesor Fabián Ros.
Es importante señalar que también acompañó el festejo del 149º Aniversario de Pardo, el director de la Escuela Agraria, José Cagigas, junto a alumnos y docentes de la institución.
Las buenas condiciones climáticas fueron propicias durante la jornada donde no faltó el mate, las tortas y los buenos momentos compartidos. Tal como se hizo alusión ayer en pleno festejo, Pardo ya se prepara para su cumpleaños número 150 del año próximo.
