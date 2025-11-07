Las Flores: el presupuesto provincial 2026 incluye la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El municipio de Las Flores figura entre los beneficiados por el Presupuesto Provincial 2026, presentado por el gobernador Axel Kicillof, que destina más de $3,2 billones a obras de infraestructura, salud, educación y servicios públicos en toda la provincia de Buenos Aires.

Según el listado oficial de obras por municipio, en Las Flores está prevista la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales, con un monto asignado de $1.355 millones. Esta inversión busca mejorar la calidad del servicio de saneamiento y ampliar la cobertura de red cloacal en el partido, impactando directamente en la salud y el bienestar de los vecinos.

Desde el municipio se destacó que la inclusión en el presupuesto provincial es un paso importante para fortalecer la infraestructura local, garantizando la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

El presupuesto provincial 2026 contempla inversiones en distintas áreas, con especial atención a infraestructura urbana, agua y saneamiento, educación y vivienda, y busca sostener proyectos que mejoren la calidad de vida en todos los municipios de la provincia. Para Las Flores, la construcción de la planta cloacal representa uno de los proyectos más significativos dentro de esta planificación.