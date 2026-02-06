Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Grave accidente en Ruta 41, en General Belgrano: una niña fue trasladada en helicóptero

General Belgrano

Grave accidente en Ruta 41, en General Belgrano: una niña fue trasladada en helicóptero

Foto del avatar

Publicado

hace 40 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Se amplía la información brindada durante la mañana de este viernes 6 de febrero tras el grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 41, en jurisdicción de General Belgrano.

Por causas que aún se investigan, un camión con tráiler volcó y terminó cayendo sobre un automóvil Chevrolet Onix que circulaba por el lugar.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Juan E. de la Fuente. Según la actualización oficial, una niña de 2 años se encuentra en estado grave y fue derivada en un helicóptero sanitario, equipado con personal y asistencia pediátrica, hacia un centro de mayor complejidad para su atención.

Te puede interesar:

Despiste y vuelco sin heridos en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3

Debido al accidente, las autoridades dispusieron un desvío del tránsito por Ruta 215 hasta aproximadamente las 15 horas, mientras continúan los trabajos de asistencia, remoción de vehículos y limpieza de la calzada.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.