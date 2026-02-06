General Belgrano
Grave accidente en Ruta 41, en General Belgrano: una niña fue trasladada en helicóptero
Se amplía la información brindada durante la mañana de este viernes 6 de febrero tras el grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 41, en jurisdicción de General Belgrano.
Por causas que aún se investigan, un camión con tráiler volcó y terminó cayendo sobre un automóvil Chevrolet Onix que circulaba por el lugar.
Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, aunque varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Juan E. de la Fuente. Según la actualización oficial, una niña de 2 años se encuentra en estado grave y fue derivada en un helicóptero sanitario, equipado con personal y asistencia pediátrica, hacia un centro de mayor complejidad para su atención.
Debido al accidente, las autoridades dispusieron un desvío del tránsito por Ruta 215 hasta aproximadamente las 15 horas, mientras continúan los trabajos de asistencia, remoción de vehículos y limpieza de la calzada.
