Recuperan 13 vacunos robados en un campo y notifican por abigeato a un empleado rural

Una investigación iniciada el pasado 18 de septiembre permitió recuperar parte de un lote de vacunos denunciados como faltantes en un establecimiento rural del Cuartel X, sobre el camino a la estancia “La Andorra”. Aquel día, un productor local advirtió la ausencia de 18 vacas y radicó la denuncia correspondiente, dando inicio a una causa por averiguación de ilícito con intervención de la UFI N.º 11 de Tandil, a cargo de la Dra. Carolina Beatriz Armesto.

En el avance de las diligencias, informó este jueves el comisario Juan Gabriel Aguirre a cargo del CPR de Rauch, se estableció que el sábado pasado un transportista de Rauch había cargado doce animales —siete vacas con cinco terneros al pie— desde un campo lindero al del denunciante, trasladándolos luego a un feedlot ubicado en la zona de chacras de Rauch.

Tras localizar el transporte y el establecimiento, personal del CPR Rauch, con anuencia del propietario del feedlot y el aval de la Fiscalía interviniente, revisó aproximadamente 80 vacunos del predio. Allí se hallaron las siete vacas y los cinco terneros sustraídos, cuyo robo fue finalmente atribuido a un hombre mayor de edad, oriundo de Maipú y empleado rural en el campo lindero al lugar donde se había constatado la faltante.

El propietario de los animales se presentó en el feedlot, reconoció la hacienda como propia y, tras aportar la documentación correspondiente, los vacunos le fueron restituidos conforme lo dispuesto por la UFI 11.

En paralelo, durante la jornada de hoy se realizó un allanamiento en el campo donde habían sido cargados los animales, con la participación de personal de la SubDDI Las Flores y CPR Las Flores. En el lugar se secuestró el teléfono celular del empleado investigado, un arma de fuego sin documentación y fueron inspeccionados cerca de 540 animales. Entre ellos se encontró otro vacuno cuya marca coincidía con la del denunciante, el cual también fue restituido. En este caso puntual, las autoridades evalúan si el animal pudo haber pasado de un campo a otro por el mal estado de los alambrados, una situación habitual en algunos establecimientos.

Con las pruebas reunidas hasta el momento, la UFI Temática de Delitos Rurales con asiento en Tandil dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de abigeato (art. 167 ter del Código Penal) para el empleado involucrado. A su vez, la Ayudantía Fiscal Local le notificó otra causa por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin autorización (art. 189 bis del Código Penal).

