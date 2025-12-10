Secuestran un Automóvil con Pedido Activo Durante un Operativo en la Rotonda de Rutas 3 y 30

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco de los operativos de control que se desarrollan de manera continua en el ámbito jurisdiccional, personal policial procedió en la noche del 8 de diciembre a la identificación de un vehículo que presentaba un pedido de secuestro activo, hecho que culminó con su incautación.

El operativo tuvo lugar en la rotonda de las rutas 3 y 30, en la zona donde funcionan parrillas y la estación de servicio. Allí, los efectivos interceptaron un Volkswagen Bora conducido por una mujer oriunda de la ciudad de Tandil. Tras la verificación correspondiente, se constató que el automóvil registraba una orden de Secuestro Activo emitida por el Juzgado Civil y Familia de Virasoro, provincia de Corrientes, motivo por el cual el rodado fue inmediatamente secuestrado, quedando a disposición de la citada dependencia judicial.

En el transcurso de los últimos días, además, se llevaron adelante diversos procedimientos que dieron lugar a infracciones por incumplimientos a resoluciones del SENASA, con intervención de su oficina local, y a infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, derivadas al Juzgado de Faltas de la ciudad. También se labraron actuaciones por violación a artículos de la Ley 10.081/83 (Código Rural) tras detectarse caza furtiva en la zona del Despunte, realizada con perros galgos por individuos provenientes de la ciudad de Campana.

Finalmente, desde la Dependencia se recuerda a la comunidad que, ante cualquier eventualidad o consulta, pueden acercarse al asiento físico ubicado en Avenida Presidente Perón y Ruta Provincial 30, o comunicarse a los teléfonos 454354 o 2244-502133.