Las Flores
Personal del C.P.R. detuvo a un hombre que poseía pedido de paradero activo por lesiones graves y violación de domicilio
En horas de la mañana de este sábado 20, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de nuestra localidad, durante un recorrido por el ingreso a la ciudad, procedió a identificar a un hombre oriundo de Mar del Plata.
Al verificar sus datos a través del sistema 911, se corroboró que el sujeto registraba un pedido de paradero activo por causas vinculadas a lesiones graves y violación de domicilio. Ante esta situación, el individuo fue trasladado a la sede de Patrulla Rural, donde se realizaron las actuaciones correspondientes para dar continuidad al procedimiento judicial.
