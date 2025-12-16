Siniestro vial en la Ruta Provincial 51: dos autos involucrados y un vuelco

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un accidente de tránsito se produjo este martes por la mañana, alrededor de las 10.30, en el kilómetro 315 de la Ruta Provincial 51, dentro de la jurisdicción del partido de Azul. El siniestro involucró a dos vehículos que colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación.

De acuerdo a la información oficial, los rodados implicados fueron un Volkswagen Suran blanco, dominio LTM394, y un Renault Kardian blanco, dominio AG795VY. Como consecuencia del impacto, el Renault Kardian terminó volcado sobre la traza.

El Volkswagen Suran era conducido por Tomás Carlos Alberto, de 74 años, quien viajaba acompañado por Adriana Mabel Lorenzoni, de 67. En tanto, el Renault Kardian era guiado por Eduardo Enrique Saint Germes, de 81 años, acompañado por María Los Ángeles Di Giorgio, de 72.

A pesar de la violencia del choque y del vuelco, los ocupantes del Renault lograron salir del vehículo por sus propios medios y no se registraron lesiones de gravedad. No obstante, y de manera preventiva, ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local debido a la activación de los airbags.

En el lugar trabajaron efectivos de la UPPL Azul, tras un llamado al 911, junto a personal del Cuartel de Bomberos de Azul. El tránsito fue asistido y la circulación se mantuvo habilitada en ambas manos de la ruta, sin que se produjeran obstrucciones.