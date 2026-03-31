Las Flores
Trágico accidente en la Ruta 5: cuatro personas fallecieron tras una colisión entre dos camiones y un automóvil
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 283,5, en jurisdicción de French, partido de Nueve de Julio. Las víctimas fatales viajaban en un automóvil y eran oriundas de Carlos Casares.
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Un trágico accidente de tránsito ocurrido el lunes alrededor de las 22:00 horas en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 283,5, en jurisdicción de la localidad de French, Nueve de Julio, Buenos Aires, Argentina, dejó como saldo cuatro personas fallecidas.
Según se informó, por causas que aún se tratan de establecer se produjo una colisión entre dos camiones y un automóvil. Uno de los vehículos involucrados fue un camión Mercedes Benz modelo 1634, conducido por Daniel Dante Algañaraz, de 48 años, quien resultó ileso. El segundo rodado pesado fue un camión Iveco modelo 170, manejado por Dante Iván Benítez, de 44 años, también sin lesiones.
Ambos camiones circulaban en la misma dirección, desde Nueve de Julio, Buenos Aires, Argentina hacia Carlos Casares, Buenos Aires, Argentina.
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En tanto, en sentido contrario se desplazaba un automóvil Renault Koleos de color blanco, conducido por Julio César Ballesteros (52), quien viajaba acompañado por Horacio Delfor (65), Ezequiel Ballesteros (32) y Federico Ballesteros (53). Todos ellos fallecieron a raíz del violento impacto. Las víctimas tenían domicilio en la ciudad de Carlos Casares.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Vial de Nueve de Julio y Policía Científica de Mercedes, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.
Debido al accidente, la ruta permaneció totalmente cortada al tránsito, ya que uno de los camiones involucrados quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, que interviene para esclarecer las circunstancias del hecho.
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