La Plata
Con aval de un banco europeo, la Provincia licitará un tramo clave del Plan del Salado
Es un préstamo por US$138 millones del Banco Europeo de Inversiones. Aún falta que el Gobierno nacional complete el llamado tramo IV.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llamará en los próximos días a licitación el Tramo V del Plan Maestro del Río Salado, una obra hídrica clave para mitigar las inundaciones, luego de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) habilitara avanzar con un préstamo por US$138 millones.
La decisión se tomó pese a que el Gobierno de Javier Milei mantiene retrasados los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo IV, que debe terminarse antes de empezar la parte que le corresponde a la administración bonaerense. Y pese a que la entidad bancaria había condicionado el financiamiento a que se completara el Tramo IV, ahora permitió que la Provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó.
Pese a ello, el BEI dio el visto bueno y otorgó la “no objeción técnica”, el aval clave para poner en marcha el proceso licitatorio. Y como confirmó el propio Axel Kicillof horas atrás, la del Tramo V será la primera licitación del 2026. Se trata de 95,38 kilómetros entre el Canal del Este, de la laguna de Bragado, y la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando además Chacabuco y Alberti.
El paquete de obras incluye la adecuación y ensanche del cauce, dragado, conformación de recintos laterales para absorber crecidas y otras intervenciones que resultan claves para el funcionamiento hidráulico del sistema. Dentro de ese esquema, el financiamiento del BEI se concentrará principalmente en los subtramos 5.1 y 5.2, mientras que el 5.3 quedará para una fase posterior.
Kicillof lanzó en Santa Clara del Mar «uno de los Operativos de Sol a Sol más grandes de la historia»
También se prevé intervenir diez puentes -ocho carreteros y dos ferroviarios-, ejecutar la obra de cierre de la laguna Rocha y avanzar en un modelo hidrodinámico del sistema junto al Instituto Nacional del Agua (INA) para evaluar el comportamiento del río, validar las obras realizadas y mejorar la planificación futura.
Idas y vueltas con la Cuenca del Salado
Las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del Tramo IV. Al discontinuarse la obra, se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde. Se estima que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.
En medio de las inundaciones que castigaron este año a gran parte de la provincia, Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, visitó la ciudad de 9 de Julio, y prometió que Nación finalizará el tramo que le corresponde. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.
En ese sentido, el Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.
Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3,8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.
Fuente: Agencia DIB
Drama en la ruta: un camionero de Bahía Blanca murió tras la mordedura de una serpiente yarará
Rauch: Dos hechos de abigeato se registraron en predios de Ruta 30, faenaron dos novillos y robaron corderos
Ochenta estudiantes egresaron del FINES Secundaria en un acto realizado en el Teatro Español
Noticias Las Flores alcanzó los 50.000 seguidores y consolida una comunidad informativa en constante crecimiento
Se realizó la entrega de premios del 1° Concurso Fotográfico «Enfoque Florense»
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras