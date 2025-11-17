Corsolandia 2026: fechas confirmadas y preparativos en marcha para el tradicional carnaval infantil

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

a comisión directiva de Corsolandia ya trabaja intensamente para la realización, el próximo año, de la tradicional fiesta del carnaval infantil, uno de los eventos más característicos de nuestra ciudad. Con fecha confirmada para febrero de 2026, las familias comienzan a organizarse para ser parte de esta celebración tan esperada.

En diálogo con Flavio Pérez en el programa Frecuencia Personal, Andrea Barros, integrante de la comisión organizadora, confirmó los días en los que se llevará a cabo la edición 2026.

“Será los días sábado 21, domingo 22 y viernes 27 y sábado 28, sobre avenida General Paz, entre Alem y Avellaneda, en el horario tradicional de 20 a 22 hs”, detalló. La elección de las fechas incluye la posibilidad de realizar ajustes por cuestiones climáticas.

Barros también adelantó que las categorías de participación serán: individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Las inscripciones se informarán más adelante, aunque ya existe interés por parte de la comunidad. “Hay gente que ya preguntó por inscripciones, y está bueno que Corsolandia ya esté en la cabeza de todos”, expresó.

La entrada será libre y gratuita, y los participantes —disfrazados y carrozas— ingresarán por pasaje Luis Kees, la calle interna de la terminal. “Es por seguridad, como lo venimos haciendo en otras ediciones”, señaló Barros.

Mientras tanto, la comisión comenzó con la recorrida por comercios y empresas para reunir regalos y sumar sponsors que colaborarán con los premios. “Como cada año, alguna sorpresa va a haber”, anticipó. Quienes deseen sumarse a la organización o colaborar pueden comunicarse a través del Instagram de la comisión, o por teléfono al 427686 (Andrea Barros) y 448521 (Mabel García).