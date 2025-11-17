Las Flores
Corsolandia 2026: fechas confirmadas y preparativos en marcha para el tradicional carnaval infantil
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
a comisión directiva de Corsolandia ya trabaja intensamente para la realización, el próximo año, de la tradicional fiesta del carnaval infantil, uno de los eventos más característicos de nuestra ciudad. Con fecha confirmada para febrero de 2026, las familias comienzan a organizarse para ser parte de esta celebración tan esperada.
En diálogo con Flavio Pérez en el programa Frecuencia Personal, Andrea Barros, integrante de la comisión organizadora, confirmó los días en los que se llevará a cabo la edición 2026.
“Será los días sábado 21, domingo 22 y viernes 27 y sábado 28, sobre avenida General Paz, entre Alem y Avellaneda, en el horario tradicional de 20 a 22 hs”, detalló. La elección de las fechas incluye la posibilidad de realizar ajustes por cuestiones climáticas.
Barros también adelantó que las categorías de participación serán: individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Las inscripciones se informarán más adelante, aunque ya existe interés por parte de la comunidad. “Hay gente que ya preguntó por inscripciones, y está bueno que Corsolandia ya esté en la cabeza de todos”, expresó.
La entrada será libre y gratuita, y los participantes —disfrazados y carrozas— ingresarán por pasaje Luis Kees, la calle interna de la terminal. “Es por seguridad, como lo venimos haciendo en otras ediciones”, señaló Barros.
Mientras tanto, la comisión comenzó con la recorrida por comercios y empresas para reunir regalos y sumar sponsors que colaborarán con los premios. “Como cada año, alguna sorpresa va a haber”, anticipó. Quienes deseen sumarse a la organización o colaborar pueden comunicarse a través del Instagram de la comisión, o por teléfono al 427686 (Andrea Barros) y 448521 (Mabel García).
Accidente en Ruta 3: un hombre fue trasladado al hospital tras un choque entre un utilitario y un camión
Orgullo florense en el Mundial de Taekwondo: Francisco Menéndez se consagró campeón
Hockey: El Taladro se consagró campeón de la Copa Plata de la Cuenca del Salado en Sexta División
Corsolandia 2026: fechas confirmadas y preparativos en marcha para el tradicional carnaval infantil
El HCD convoca a la comunidad a participar en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras