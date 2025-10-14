Connect with us
Juan Cruz Carbajal le dio a Las Flores su primera medalla en los Juegos Bonaerenses 2025 

Las Flores

Juan Cruz Carbajal le dio a Las Flores su primera medalla en los Juegos Bonaerenses 2025 

Publicado

hace 7 horas

En el primer día de competencia de los Juegos Bonaerenses 2025, la delegación de Las Flores ya tiene su primera alegría: Juan Cruz Carbajal obtuvo la medalla de bronce en la disciplina Taekwondo, categoría Sub-13 hasta 60 kg.

El joven florense se destacó en una jornada de gran nivel competitivo, dejando todo en el tatami y logrando subirse al podio en una de las categorías más exigentes del certamen.

La medalla de Juan Cruz marca el inicio de una participación prometedora para la delegación local, que viajó a Mar del Plata con 140 representantes entre deportistas, entrenadores y acompañantes.

Desde Grupo Noticias, Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7, seguimos acompañando cada instancia de esta competencia provincial con transmisiones, entrevistas y cobertura diaria desde la ciudad costera.

¡Felicitaciones, Juan Cruz! Primer podio para Las Flores y un orgullo para toda la comunidad deportiva.

