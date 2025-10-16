Las Flores sumó 2 medallas más y alcanza un total de 9 preseas en los Juegos Bonaerenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La delegación florense tuvo un gran tercer día de competencia en los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollan en Mar del Plata, y sumó 2 nuevas medallas en la jornada, cerrando por hoy su participación hasta mañana.

Las protagonistas de la jornada fueron Rocío Morales y Morena Sosa, quienes conquistaron medallas de plata en Atletismo, destacándose por su esfuerzo, constancia y excelente rendimiento en sus pruebas. Con estas nuevas conquistas, Las Flores alcanza un total de 9 medallas acumuladas en lo que va del certamen provincial.

Además de las medallas, la delegación florense mostró un excelente desempeño en diversas disciplinas:

Pádel : la dupla masculina Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14) y la femenina Maitén Giacoia Puente y Emma Di Tullio (Sub 18) avanzaron de ronda tras triunfos sólidos.

: la dupla masculina (Sub 14) y la femenina (Sub 18) avanzaron de ronda tras triunfos sólidos. Vóley Sub 14 : Juanita Vidal y Clara Coronel se impusieron ante Morón por 21-14 / 21-14, asegurando su pase a semifinales.

: se impusieron ante por 21-14 / 21-14, asegurando su pase a semifinales. Natación: varios nadadores clasificaron a las finales, incluyendo Valerio Guadalupe, Gonzalo Onzari, Benjamín Lemma González, Luca Branchesi Gómez y Delfina Gigena Antonelli, además de José Albarello e Inés Alanís, quienes también alcanzaron la definición en sus respectivas pruebas.

Con un balance muy positivo, la delegación florense sumó hoy dos nuevas medallas, demostrando talento, esfuerzo y dedicación en todas las disciplinas que participa, dejando en alto el nombre de Las Flores en la competencia provincial.

Mañana viernes, los competidores florenses retomarán la actividad buscando nuevas medallas, en lo que se espera sea otra jornada llena de emociones y logros para la ciudad.