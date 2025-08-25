Las Flores
Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Juan Cruz Carbajal por adjudicarse la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses, disputada el sábado 23 de agosto en el Club Cemento Armando de la ciudad de Azul.
El florense, dirigido por Alejandro Menant, se impuso en la especialidad Combate hasta 60 Kg. y de esta manera representará a Las Flores en la Final Provincial que se llevará a cabo desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.
Arresto por caza ilegal, identificación de un hombre con pedidos de paradero y secuestro de motos con irregularidades
Celulares, dólares y audios: la ruta judicial tras las coimas en la ANDIS
Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses
La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía
Ya está en marcha la edición 2025 de las Olimpíadas Juveniles Florenses
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras