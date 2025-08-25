Connect with us
Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses

Las Flores

Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses

hace 8 horas

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Juan Cruz Carbajal por adjudicarse la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses, disputada el sábado 23 de agosto en el Club Cemento Armando de la ciudad de Azul.

El florense, dirigido por Alejandro Menant, se impuso en la especialidad Combate hasta 60 Kg. y de esta manera representará a Las Flores en la Final Provincial que se llevará a cabo desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

