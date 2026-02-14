Las Leonas vencieron a Australia y completó una ventana perfecta con Victoria Falasco en el plantel

La selección argentina femenina de hockey cerró de gran manera su participación en la segunda ventana de la Pro League disputada en Hobart, al imponerse con autoridad por 3 a 0 frente a Australia, resultado que le permitió finalizar esta etapa con puntaje ideal.

El conjunto nacional mostró solidez y contundencia durante todo el encuentro y logró marcar diferencias gracias a los goles de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany, quienes sellaron un triunfo claro para despedir la gira con confianza y buenas sensaciones.

Con esta victoria, Argentina completó la ventana con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones, acumulando 12 puntos sobre 12 posibles, un balance que reafirma el buen momento del equipo en la competencia internacional.

Dentro del plantel vuelve a destacarse la presencia de la jugadora florense Victoria Falasco, quien continúa sumando experiencia y minutos en un equipo que se consolida como protagonista del torneo y orgullo del hockey argentino.

La competencia, organizada por la Federación Internacional de Hockey, continuará en próximas ventanas del calendario, donde el seleccionado buscará sostener el rendimiento mostrado y seguir en lo más alto de la tabla.

Argentina cierra así una gira perfecta y mantiene intactas sus aspiraciones en el torneo, demostrando que sigue siendo uno de los equipos más fuertes del circuito mundial.