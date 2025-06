«Vitu» Falasco, tras la victoria frente a India: “Contenta por el triunfo, el gol y sobre todo por el equipo”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Las Leonas vencieron a India en un partido clave por la FIH Pro League, y una de las grandes figuras del encuentro fue Victoria Falasco, quien además de anotar un gol, fue parte activa del buen juego colectivo del equipo argentino. Al finalizar el encuentro, compartió su alegría y reflexionó sobre el rendimiento del grupo y la importancia del triunfo.

“Muy contenta por el triunfo y por el gol también, pero sobre todo muy contenta por el equipo”, expresó “Vitu”, visiblemente emocionada por el resultado. En un torneo donde cada punto empieza a pesar más, superar a un rival tan físico e intenso como India no era tarea sencilla.

“Sabíamos que India iba a ser duro. Son de correr mucho, pero el cuerpo técnico nos preparó bien, planteamos el partido de menos a más, y al final se nos abrió y pudimos desplegar nuestro juego”, agregó la jugadora surgida de GEBA, destacando la preparación táctica del cuerpo técnico y el esfuerzo colectivo.

Consultada sobre su gol, Falasco no dudó en reconocer el trabajo en equipo: “Mary Larsen presionó ahí, yo me quedé en la cueva escondida y me quedó. Lo veníamos practicando esas presiones cortas, así que muy contenta”, explicó entre risas.

Otro punto destacado por la prensa fue su estilo de juego y la manera en que baja a buscar la bocha, algo que ya se le ve frecuentemente en el Metropolitano con GEBA. “En el Metro estoy jugando más de volante, entonces tiendo a bajar un poco más, pero acá intento adaptarme a lo que necesita el equipo. Si me necesitan arriba, me quedo; si me necesitan abajo, voy”, sostuvo.

Feliz, relajada y muy conectada con el equipo, Falasco cerró: “Por suerte me estoy entendiendo con las chicas, disfrutando mucho y muy contenta”.