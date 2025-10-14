Mar del Plata
Yair Porcella ganó la medalla de plata en Lanzamiento de Bala y sigue el éxito florense en los Juegos Bonaerenses 2025
La delegación de Las Flores continúa cosechando grandes resultados en los Juegos Bonaerenses 2025. En esta oportunidad, el joven atleta Yair Porcella se consagró Sub-campeón en la disciplina de Lanzamiento de Bala Sub 15, obteniendo la medalla de oro tras una destacada actuación llena de potencia y precisión.
El florense logró imponerse en su categoría gracias a una excelente marca que lo ubicó en el podio, aportando así una nueva alegría para toda la delegación.
Con este resultado, Las Flores ya suma una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en lo que va de la competencia, consolidando un desempeño sobresaliente de sus deportistas en Mar del Plata.
