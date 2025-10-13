Las Flores
Con entusiasmo y orgullo, la delegación florense partió rumbo a Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025
Siendo las 5:45 de la mañana, desde la Terminal de Ómnibus de Las Flores, partió la delegación florense rumbo a la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrollarán las finales de los Juegos Bonaerenses 2025.
Con entusiasmo, compromiso y mucho orgullo, nuestros deportistas, entrenadores y acompañantes emprendieron este viaje lleno de sueños, esfuerzo y pasión, listos para representar a Las Flores en una de las competencias más importantes de la provincia.
La delegación está integrada por 140 personas que participarán en distintas disciplinas deportivas y culturales, reflejando el trabajo de las instituciones locales, el acompañamiento de las familias y el espíritu de superación que caracteriza a nuestros jóvenes.
Durante toda la semana, Grupo Noticias, a través de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7, realizará una cobertura exclusiva desde Mar del Plata, con entrevistas, transmisiones en vivo, resultados al instante y todo el color de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.
Agradecemos a quienes hacen posible este gran despliegue: Massaro Propiedades, Las Vías Resto Bar, Pizzería La Perla, La Recova Boutique, Shell de Av. San Martín y Pueyrredón, Estudio de Ingeniería y Agrimensura José Albarello y al Honorable Concejo Deliberante.
