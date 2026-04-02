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¿Hubo mujeres en la Guerra de Malvinas?

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¿Hubo mujeres en la Guerra de Malvinas?

Como cada 2 de abril, Argentina recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas y rinde homenaje a quienes participaron del conflicto. Sin embargo, en esta fecha conmemorativa, resulta clave recuperar el papel de las mujeres, invisibilizadas durante y después de la guerra.
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Aunque no existe un registro oficial preciso, distintas investigaciones estiman que más de 90 mujeres participaron en la Guerra de Malvinas. Integraban las tres Fuerzas Armadas y se desempeñaron como enfermeras, aspirantes navales, instrumentadoras quirúrgicas, radioperadoras, cadetas de la Escuela Nacional de Náutica y comisarias de a bordo.

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Al iniciarse el conflicto en 1982, el Ejército montó hospitales de campaña, pero carecía de personal de enfermería e instrumentación quirúrgica. Estas tareas, históricamente feminizadas, no estaban integradas formalmente en la estructura militar. Por eso, se recurrió al reclutamiento de enfermeras civiles.

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La historiadora Florencia Polmer señala: “Se reclutaron instrumentadoras y enfermeras civiles que fueron trasladadas con uniformes de verano y borceguíes de hombres, varios talles más grandes, sin documentación, en el rompehielos ARA Almirante Irízar, que funcionaba como hospital flotante”.

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En distintos registros audiovisuales, las propias protagonistas relatan su experiencia. En un documental reciente, recuerdan: “Cuando llegó el mensaje militar, nos ofrecimos como voluntarias. Todavía no había mujeres en el Ejército; las primeras en incorporarse formalmente fueron las enfermeras egresadas en diciembre de 1982”.

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También describen la multiplicidad de roles que debieron asumir: “Había que ayudar como instrumentadora, pero también cumplir funciones de enfermera, camillera, psicóloga improvisada, mamá o hermana para escuchar a los soldados”.

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Entre los nombres de estas veteranas se encuentran Liliana Colino, Silvia Barrera, Mariana Soneira, Stella Maris Botta, Beatriz Reynoso, Susana Mazza, María Marta Lemme, Norma Etel Navarro, María Cecilia Ricchieri y María Angélica Sendes, entre otras.

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Sus historias comenzaron a recuperarse en los últimos años a través de distintas producciones. El podcast Las Pibas de Malvinas, de la Cooperativa de Comunicación NOS, y el libro Nuestras mujeres en Malvinas, que reúne testimonios de 11 protagonistas, son algunos de los trabajos que buscan reconstruir y visibilizar estas experiencias silenciadas durante décadas.

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Enlace a video con los testimonios:

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