Las Flores
¿Hubo mujeres en la Guerra de Malvinas?
Como cada 2 de abril, Argentina recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas y rinde homenaje a quienes participaron del conflicto. Sin embargo, en esta fecha conmemorativa, resulta clave recuperar el papel de las mujeres, invisibilizadas durante y después de la guerra.
Aunque no existe un registro oficial preciso, distintas investigaciones estiman que más de 90 mujeres participaron en la Guerra de Malvinas. Integraban las tres Fuerzas Armadas y se desempeñaron como enfermeras, aspirantes navales, instrumentadoras quirúrgicas, radioperadoras, cadetas de la Escuela Nacional de Náutica y comisarias de a bordo.
Al iniciarse el conflicto en 1982, el Ejército montó hospitales de campaña, pero carecía de personal de enfermería e instrumentación quirúrgica. Estas tareas, históricamente feminizadas, no estaban integradas formalmente en la estructura militar. Por eso, se recurrió al reclutamiento de enfermeras civiles.
La historiadora Florencia Polmer señala: “Se reclutaron instrumentadoras y enfermeras civiles que fueron trasladadas con uniformes de verano y borceguíes de hombres, varios talles más grandes, sin documentación, en el rompehielos ARA Almirante Irízar, que funcionaba como hospital flotante”.
A 44 años de la gesta de Malvinas: un acto lleno de recuerdos y valorización por nuestros héroes
En distintos registros audiovisuales, las propias protagonistas relatan su experiencia. En un documental reciente, recuerdan: “Cuando llegó el mensaje militar, nos ofrecimos como voluntarias. Todavía no había mujeres en el Ejército; las primeras en incorporarse formalmente fueron las enfermeras egresadas en diciembre de 1982”.
También describen la multiplicidad de roles que debieron asumir: “Había que ayudar como instrumentadora, pero también cumplir funciones de enfermera, camillera, psicóloga improvisada, mamá o hermana para escuchar a los soldados”.
Entre los nombres de estas veteranas se encuentran Liliana Colino, Silvia Barrera, Mariana Soneira, Stella Maris Botta, Beatriz Reynoso, Susana Mazza, María Marta Lemme, Norma Etel Navarro, María Cecilia Ricchieri y María Angélica Sendes, entre otras.
Sus historias comenzaron a recuperarse en los últimos años a través de distintas producciones. El podcast Las Pibas de Malvinas, de la Cooperativa de Comunicación NOS, y el libro Nuestras mujeres en Malvinas, que reúne testimonios de 11 protagonistas, son algunos de los trabajos que buscan reconstruir y visibilizar estas experiencias silenciadas durante décadas.
Enlace a video con los testimonios:
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras