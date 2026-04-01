Las Flores
Proyectan instalar en Las Flores un avión Super Tucano como homenaje a los veteranos de Malvinas
El excombatiente Gustavo Mondini confirmó en Urbana FM 92.7 que se gestiona la llegada de un avión Embraer A-29 Super Tucano para emplazarlo en una plazoleta frente al Parque Plaza Montero, como parte de un homenaje a los veteranos de la Guerra de las Malvinas.
El excombatiente de Malvinas Gustavo Mondini confirmó este miércoles por la mañana, en diálogo con Urbana FM 92.7, que avanza una iniciativa para que llegue a la ciudad un avión Embraer A-29 Super Tucano, con el objetivo de instalarlo como monumento homenaje a los veteranos de la Guerra de las Malvinas.
Según explicó, la aeronave se ubicaría en la plazoleta situada frente al Parque Plaza Montero, donde se prevé construir un pedestal especial para su emplazamiento.
El proyecto contempla además una iluminación particular que simulará el efecto de que el avión se encuentra en vuelo, generando un impacto visual y simbólico para quienes visiten el lugar.
A 44 años de la gesta de Malvinas: un acto lleno de recuerdos y valorización por nuestros héroes
La iniciativa busca rendir homenaje a los excombatientes y mantener viva la memoria de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, sumando un nuevo espacio de reconocimiento en la ciudad de Las Flores, Buenos Aires, Argentina.
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