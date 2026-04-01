Proyectan instalar en Las Flores un avión Super Tucano como homenaje a los veteranos de Malvinas

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El excombatiente de Malvinas Gustavo Mondini confirmó este miércoles por la mañana, en diálogo con Urbana FM 92.7, que avanza una iniciativa para que llegue a la ciudad un avión Embraer A-29 Super Tucano, con el objetivo de instalarlo como monumento homenaje a los veteranos de la Guerra de las Malvinas.

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Según explicó, la aeronave se ubicaría en la plazoleta situada frente al Parque Plaza Montero, donde se prevé construir un pedestal especial para su emplazamiento.

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El proyecto contempla además una iluminación particular que simulará el efecto de que el avión se encuentra en vuelo, generando un impacto visual y simbólico para quienes visiten el lugar.

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La iniciativa busca rendir homenaje a los excombatientes y mantener viva la memoria de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, sumando un nuevo espacio de reconocimiento en la ciudad de Las Flores, Buenos Aires, Argentina.

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