Malvinas: este jueves habrá acto central y actividades conmemorativas en la ciudad

Este jueves 2 de abril, la comunidad de Las Flores rendirá homenaje a quienes defendieron la Patria durante el conflicto del Atlántico Sur, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El acto central se llevará a cabo desde las 10:00 horas en la Plaza Mitre, junto al Monumento “Héroes de Malvinas”, y contará con la presencia de ex combatientes, veteranos de guerra, autoridades municipales, delegaciones escolares, instituciones intermedias, además de abanderados y escoltas.

Previamente, se desarrollarán actividades conmemorativas que incluirán la colocación de una ofrenda floral en el Espacio Verde “Carlos Alberto Bonda” (Av. Gral. Paz y Gustavo Mondini) y el izamiento de banderas en la Plazoleta “Soldado de Malvinas”, ubicada en el barrio “Presidente Arturo Illia” (Las Heras y Cisneros). Desde la organización se invita a toda la comunidad a acompañar y participar de este significativo homenaje, en memoria de los caídos y en reconocimiento a los veteranos.