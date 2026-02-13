Los Therian llegan a Las Flores: Convocan a un encuentro en Plaza Mitre

La ciudad de Las Flores se prepara para vivir un evento poco habitual: mañana a las 17 horas en Plaza Mitre, tendrá lugar una juntada de therians, un movimiento que ha generado curiosidad y debate en distintas regiones del país.

Los therians son personas que sienten una conexión especial con un animal, identificándose con él a nivel emocional y espiritual. Esta relación se manifiesta a través de su manera de moverse, vestirse e interactuar con el entorno, no como un simple disfraz, sino como una expresión genuina de su identidad. En varias ciudades de la región ya se han visto reuniones donde jóvenes comparten esta experiencia.

El próximo encuentro en Plaza Mitre promete ser el primero en nuestra ciudad donde muchos serán protagonistas de esta tendencia, mientras otros, curiosos, observarán y debatirán sobre lo que ven, algunos incluso desde la ironía o el rechazo. La invitación está abierta para quienes se animen a explorar esta forma de identidad poco convencional.

Más allá de la sorpresa o el escepticismo, los therians plantean preguntas sobre la diversidad de identidades y formas de expresión en nuestra sociedad. Este evento será una oportunidad para conocer y dialogar, entendiendo que cada persona vive y siente el mundo de maneras particulares. ¿Será este el comienzo de un movimiento visible en Las Flores? Sólo el tiempo y la participación ciudadana lo dirán.