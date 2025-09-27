“Velamos por las que ya no están”: mujeres autoconvocadas invitan a una jornada de reflexión en Plaza Mitre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo 28 de septiembre a las 17 horas, en Plaza Mitre, se realizará una movilización convocada por un grupo de mujeres autoconvocadas bajo el lema “Velamos por las que ya no están”, con el objetivo de generar conciencia y visibilizar la grave situación que atraviesan muchas mujeres en nuestro país.

El encuentro invita a toda la comunidad a participar, más allá de banderas políticas o agrupaciones, ya que el mensaje busca nacer desde lo humano, lo cotidiano y lo familiar. Por este motivo, se alienta a los asistentes a vestir de negro o con algún detalle violeta, evitando colores que identifiquen a colectivos partidarios o institucionales.

“La idea es que el compromiso sea extensivo a toda la comunidad, y que el mensaje arranque desde el seno familiar”, expresaron desde la organización.

Durante la jornada se encenderán velas en señal de memoria, respeto y reclamo por las mujeres que ya no están y por todas aquellas que aún hoy viven situaciones de violencia.

Desde el grupo organizador remarcan que se trata de una convocatoria pacífica, abierta y profundamente simbólica, que busca interpelar a la sociedad toda, con el compromiso de no mirar hacia otro lado.