Las Flores
Vecinas y vecinos se movilizaron en Plaza Mitre para impulsar un espacio ciudadano sin banderas políticas
La movilización fue convocada por un grupo de mujeres autoconvocadas bajo el lema “Velamos por las que ya no están”, con el objetivo de generar conciencia y visibilizar la grave situación que atraviesan muchas mujeres en nuestro país.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En nuestro pueblo, como en todo el país, seguimos atravesadas por hechos de violencia de género y femicidios que desgarran a familias enteras y que, como sociedad, no podemos naturalizar.
Frente a esta realidad, nos organizamos como Mujeres Autoconvocadas, un espacio plural, abierto y apartidario que nace de la necesidad de acompañarnos, de ponerle voz al dolor colectivo y de exigir transformaciones profundas.
Nos inspira lo que plantea la antropóloga Rita Segato sobre la pedagogía de la crueldad: una práctica que convierte la violencia sobre los cuerpos —en especial los de las mujeres y niñas— en un mensaje ejemplificador, que busca disciplinar, atemorizar y reproducir desigualdades. Cada femicidio, cada acto de saña, no es solo un crimen individual, sino también un símbolo que interpela a toda la sociedad.
“Velamos por las que ya no están”: mujeres autoconvocadas invitan a una jornada de reflexión en Plaza Mitre
Por eso, no se trata únicamente de un problema de las mujeres: es una problemática social, política y cultural que nos involucra a todas y todos. No podemos permitir que la indiferencia se convierta en costumbre.
Desde este espacio, convocamos a toda la comunidad a hacerse parte. A implicarse de manera activa en la construcción de una sociedad que diga con fuerza: ¡Basta de violencia, basta de femicidios!
Nuestro compromiso es encontrarnos, cuidarnos y alzar la voz hasta que vivir una vida libre de violencias deje de ser una consigna y se convierta en realidad.
El llamado es abierto: cualquier vecino que quiera sumarse a la construcción de este espacio podrá participar de los encuentros que se seguirán realizando en diferentes puntos de la ciudad.
Bomberos intervinieron rápidamente en principio de incendio de chimenea
Principio de incendio en un vehículo fue controlado por bomberos en Av. San Martín
Informe del SMN: Entre Octubre y Diciembre, temperaturas superarán la media y lluvias se mantendrán en valores habituales
Detectan murciélago con rabia y se realizará operativo de vacunación y control en Barrio Traut
Nuevas ordenanzas municipales: apertura de calles, becas de salud y obras de infraestructura
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras