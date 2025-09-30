Vecinas y vecinos se movilizaron en Plaza Mitre para impulsar un espacio ciudadano sin banderas políticas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En nuestro pueblo, como en todo el país, seguimos atravesadas por hechos de violencia de género y femicidios que desgarran a familias enteras y que, como sociedad, no podemos naturalizar.

Frente a esta realidad, nos organizamos como Mujeres Autoconvocadas, un espacio plural, abierto y apartidario que nace de la necesidad de acompañarnos, de ponerle voz al dolor colectivo y de exigir transformaciones profundas.

Nos inspira lo que plantea la antropóloga Rita Segato sobre la pedagogía de la crueldad: una práctica que convierte la violencia sobre los cuerpos —en especial los de las mujeres y niñas— en un mensaje ejemplificador, que busca disciplinar, atemorizar y reproducir desigualdades. Cada femicidio, cada acto de saña, no es solo un crimen individual, sino también un símbolo que interpela a toda la sociedad.

Por eso, no se trata únicamente de un problema de las mujeres: es una problemática social, política y cultural que nos involucra a todas y todos. No podemos permitir que la indiferencia se convierta en costumbre.

Desde este espacio, convocamos a toda la comunidad a hacerse parte. A implicarse de manera activa en la construcción de una sociedad que diga con fuerza: ¡Basta de violencia, basta de femicidios!

Nuestro compromiso es encontrarnos, cuidarnos y alzar la voz hasta que vivir una vida libre de violencias deje de ser una consigna y se convierta en realidad.

El llamado es abierto: cualquier vecino que quiera sumarse a la construcción de este espacio podrá participar de los encuentros que se seguirán realizando en diferentes puntos de la ciudad.