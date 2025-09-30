Connect with us
Vecinas y vecinos se movilizaron en Plaza Mitre para impulsar un espacio ciudadano sin banderas políticas

Las Flores

Vecinas y vecinos se movilizaron en Plaza Mitre para impulsar un espacio ciudadano sin banderas políticas

La movilización fue convocada por un grupo de mujeres autoconvocadas bajo el lema “Velamos por las que ya no están”, con el objetivo de generar conciencia y visibilizar la grave situación que atraviesan muchas mujeres en nuestro país.
En nuestro pueblo, como en todo el país, seguimos atravesadas por hechos de violencia de género y femicidios que desgarran a familias enteras y que, como sociedad, no podemos naturalizar.

Frente a esta realidad, nos organizamos como Mujeres Autoconvocadas, un espacio plural, abierto y apartidario que nace de la necesidad de acompañarnos, de ponerle voz al dolor colectivo y de exigir transformaciones profundas.

Nos inspira lo que plantea la antropóloga Rita Segato sobre la pedagogía de la crueldad: una práctica que convierte la violencia sobre los cuerpos —en especial los de las mujeres y niñas— en un mensaje ejemplificador, que busca disciplinar, atemorizar y reproducir desigualdades. Cada femicidio, cada acto de saña, no es solo un crimen individual, sino también un símbolo que interpela a toda la sociedad.

Por eso, no se trata únicamente de un problema de las mujeres: es una problemática social, política y cultural que nos involucra a todas y todos. No podemos permitir que la indiferencia se convierta en costumbre.

Desde este espacio, convocamos a toda la comunidad a hacerse parte. A implicarse de manera activa en la construcción de una sociedad que diga con fuerza: ¡Basta de violencia, basta de femicidios!

Nuestro compromiso es encontrarnos, cuidarnos y alzar la voz hasta que vivir una vida libre de violencias deje de ser una consigna y se convierta en realidad.

El llamado es abierto: cualquier vecino que quiera sumarse a la construcción de este espacio podrá participar de los encuentros que se seguirán realizando en diferentes puntos de la ciudad. 

