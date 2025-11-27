Presentación de mural por día de la eliminación de la violencia contra la mujer

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia llevó adelante este martes 25 de noviembre un Cine Debate con la proyección de Belén, película dirigida por Dolores Fonzi e inspirada en un caso real.

Su historia cobró una enorme relevancia social y movilizó la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Previo a la proyección, se realizó la presentación del mural conmemorativo pintado en la pared de la Terminal de Ómnibus, un recordatorio de la lucha por la erradicación de la violencia de género y de la importancia de mantener el compromiso. La actividad tuvo lugar en la Secretaría de Educación.

Durante el debate las y los participantes reflexionaron sobre la violencia institucional expuesta en la película y su vinculación con situaciones que aún atraviesan muchas mujeres. Se destacó la importancia de sostener espacios colectivos de encuentro, cuidado y acompañamiento, especialmente en un contexto en el que los discursos de odio y violencia encuentran mayor habilitación.

También se enfatizó la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales que aborden la violencia desde la prevención, la atención y la garantía de derechos, así como la importancia de defender los derechos adquiridos y reconocer que cada avance ha sido fruto de luchas colectivas históricas.