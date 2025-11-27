Connect with us
Las Flores

Presentación de mural por día de la eliminación de la violencia contra la mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia llevó adelante este martes 25 de noviembre un Cine Debate con la proyección de Belén, película dirigida por Dolores Fonzi e inspirada en un caso real.

Su historia cobró una enorme relevancia social y movilizó la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Previo a la proyección, se realizó la presentación del mural conmemorativo pintado en la pared de la Terminal de Ómnibus, un recordatorio de la lucha por la erradicación de la violencia de género y de la importancia de mantener el compromiso. La actividad tuvo lugar en la Secretaría de Educación.

Durante el debate las y los participantes reflexionaron sobre la violencia institucional expuesta en la película y su vinculación con situaciones que aún atraviesan muchas mujeres. Se destacó la importancia de sostener espacios colectivos de encuentro, cuidado y acompañamiento, especialmente en un contexto en el que los discursos de odio y violencia encuentran mayor habilitación.

También se enfatizó la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales que aborden la violencia desde la prevención, la atención y la garantía de derechos, así como la importancia de defender los derechos adquiridos y reconocer que cada avance ha sido fruto de luchas colectivas históricas.

