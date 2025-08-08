Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Mesa intersectorial de género: nuevos dispositivos de protección y planificación de acciones territoriales en parajes rurales

Las Flores

Mesa intersectorial de género: nuevos dispositivos de protección y planificación de acciones territoriales en parajes rurales

Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Local Intersectorial de Atención y Prevención de la Violencia por Motivos de Género.

Del encuentro participaron representantes de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia con su equipo técnico y equipo de Masculinidades; Dirección de Niñez y Adolescencia; ambas Direcciones pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Humano. También referentes de la Dirección de Comunicación; Dirección General de Protección Ciudadana; Honorable Concejo Deliberante; Hospital Zonal; personal policial de la Estación Comunal, equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia y el CPA.

Durante la jornada, que tuvo lugar en la Secretaría de Educación, se trabajó sobre la implementación del nuevo convenio impulsado por la Dirección de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, denominado Alerta 911, el cual permitirá la utilización de botones antipánico con funcionamiento en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y CABA, fortaleciendo así los dispositivos de protección para personas en situación de violencia de género.

Te puede interesar:

La Provincia transfiere la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad

Además, se planificaron futuras acciones territoriales en el paraje Rosas, orientadas a la prevención de la violencia por motivos de género. Entre ellas, se proyectaron actividades como cine debate, charlas y espacios de reflexión, tomando como referencia experiencias anteriores en contextos de ruralidad, y evaluando nuevas posibilidades de intervención articulada.

Esta instancia reafirma la importancia del compromiso compartido entre las distintas áreas e instituciones, y la necesidad de seguir construyendo respuestas integrales a través del trabajo mancomunado y sostenido, con una mirada territorial, con enfoque de derechos y perspectiva de género.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.