Las Flores
Mesa intersectorial de género: nuevos dispositivos de protección y planificación de acciones territoriales en parajes rurales
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa Local Intersectorial de Atención y Prevención de la Violencia por Motivos de Género.
Del encuentro participaron representantes de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia con su equipo técnico y equipo de Masculinidades; Dirección de Niñez y Adolescencia; ambas Direcciones pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Humano. También referentes de la Dirección de Comunicación; Dirección General de Protección Ciudadana; Honorable Concejo Deliberante; Hospital Zonal; personal policial de la Estación Comunal, equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia y el CPA.
Durante la jornada, que tuvo lugar en la Secretaría de Educación, se trabajó sobre la implementación del nuevo convenio impulsado por la Dirección de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, denominado Alerta 911, el cual permitirá la utilización de botones antipánico con funcionamiento en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y CABA, fortaleciendo así los dispositivos de protección para personas en situación de violencia de género.
La Provincia transfiere la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad
Además, se planificaron futuras acciones territoriales en el paraje Rosas, orientadas a la prevención de la violencia por motivos de género. Entre ellas, se proyectaron actividades como cine debate, charlas y espacios de reflexión, tomando como referencia experiencias anteriores en contextos de ruralidad, y evaluando nuevas posibilidades de intervención articulada.
Esta instancia reafirma la importancia del compromiso compartido entre las distintas áreas e instituciones, y la necesidad de seguir construyendo respuestas integrales a través del trabajo mancomunado y sostenido, con una mirada territorial, con enfoque de derechos y perspectiva de género.
Gestiones del intendente Gelené para la recomposición del servicio de TDA
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado
Carta de agradecimiento al Hospital
Mesa intersectorial de género: nuevos dispositivos de protección y planificación de acciones territoriales en parajes rurales
El recuerdo de Roxana Laborde con Alejandra “Locomotora” Oliveras
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras