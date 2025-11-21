Las Flores
Charla en marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer
Se llevó a cabo en el CEPT Nº 37 de Rosas.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia brindó una charla taller destinada a estudiantes del CEPT Nº 37 de la localidad de Rosas, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Durante el encuentro se trabajaron conceptos vinculados a las distintas manifestaciones de la violencia por razones de género, sus dinámicas y formas de identificación. Se reflexionó sobre aquellas conductas naturalizadas que suelen permanecer invisibilizadas y que forman parte de la estructura que sostiene las violencias más explícitas. La actividad incluyó intercambios con las y los estudiantes, quienes compartieron percepciones y experiencias vinculadas a su vida cotidiana y comunitaria.
Además, se entregó folletería informativa con la hoja de ruta para saber cómo actuar ante una situación de violencia por razones de género, así como material elaborado por la Dirección de Niñez y Adolescencia, detallando recursos locales y provinciales de asistencia, orientación y acompañamiento. El material fue distribuido a estudiantes, al equipo del CEPT, en el CAPS y a la Patrulla Rural, con el objetivo de ampliar los recursos comunitarios de asistencia, orientación y acompañamiento.
La jornada destacó la importancia de fortalecer la prevención, promover vínculos respetuosos y continuar la construcción de entornos seguros para todas las personas.
Recuperan 13 vacunos robados en un campo y notifican por abigeato a un empleado rural
Fallo histórico: la Justicia reivindicó la inclusión escolar para niños con TEA
Se prepara la edición 2026 de Corsolandia y convocan voluntarios para acompañar la fiesta infantil más querida de la ciudad
Charla en marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras