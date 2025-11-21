Connect with us
Noticias Las Flores

Charla en marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer

Las Flores

Charla en marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer

Se llevó a cabo en el CEPT Nº 37 de Rosas.

Publicado

hace 38 minutos

La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia brindó una charla taller destinada a estudiantes del CEPT Nº 37 de la localidad de Rosas, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el encuentro se trabajaron conceptos vinculados a las distintas manifestaciones de la violencia por razones de género, sus dinámicas y formas de identificación. Se reflexionó sobre aquellas conductas naturalizadas que suelen permanecer invisibilizadas y que forman parte de la estructura que sostiene las violencias más explícitas. La actividad incluyó intercambios con las y los estudiantes, quienes compartieron percepciones y experiencias vinculadas a su vida cotidiana y comunitaria.

Además, se entregó folletería informativa con la hoja de ruta para saber cómo actuar ante una situación de violencia por razones de género, así como material elaborado por la Dirección de Niñez y Adolescencia, detallando recursos locales y provinciales de asistencia, orientación y acompañamiento. El material fue distribuido a estudiantes, al equipo del CEPT, en el CAPS y a la Patrulla Rural, con el objetivo de ampliar los recursos comunitarios de asistencia, orientación y acompañamiento.

La jornada destacó la importancia de fortalecer la prevención, promover vínculos respetuosos y continuar la construcción de entornos seguros para todas las personas.

