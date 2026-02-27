Las Flores
La Feria Agroecológica ofrece productos frescos cada miércoles y sábado en Plaza Mitre
La propuesta se desarrolla en la Plaza Mitre, los días miércoles y sábados de 9 a 12:30 horas, ofreciendo a vecinos y vecinas la posibilidad de acceder a alimentos frescos, de calidad y elaborados de manera artesanal, directamente de la huerta al consumidor.
Bajo el lema “Apoyá a los productores locales”, la feria reúne una amplia variedad de productos, entre ellos frutas y verduras de estación, huevos, miel, panificados, dulces, quesos, artesanías y cosmética natural. Todos los artículos se destacan por su frescura y por ser 100% artesanales.
El espacio no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece el vínculo directo entre productores y consumidores, garantizando calidad, frescura y precios accesibles. Desde la organización invitan a la comunidad a acercarse, recorrer los puestos y acompañar esta iniciativa que apuesta al trabajo local y a una alimentación más saludable.
