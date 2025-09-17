Las Flores
Vecinos de Las Flores convocan a una manifestación en defensa de la salud y la educación pública
Este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas en la Plaza Mitre, se llevará a cabo una concentración convocada por vecinas y vecinos de Las Flores en rechazo a los vetos aplicados a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.
La iniciativa surge de padres y madres de estudiantes de la Universidad Pública, estudiantes, egresados, organizaciones sociales, sindicales y políticas, quienes invitan a la comunidad a sumarse al acto en defensa de la salud, el Hospital Garrahan y la educación pública en general.
La convocatoria busca visibilizar la importancia de garantizar recursos para el sistema sanitario y la universidad pública, pilares fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad.
Este miércoles, acto oficial por el 209° Aniversario de la Declaración de la Independencia
Entre las organizaciones que acompañan la movilización se encuentran la CGT, Asociación Bancaria, UPCN, UDOCBA, la Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, Sanidad, La Cámpora, FEB, Movimiento Evita, Derecho al Futuro y SUTEBA, junto a docentes activos y jubilados, así como padres, madres y alumnos de la universidad pública.
El llamado es abierto a toda la ciudadanía florense para expresar el compromiso colectivo en defensa de los derechos a la salud y a la educación de calidad.
