“Tuve la suerte de hablar con Dios en Malvinas”: el conmovedor testimonio del veterano Gustavo Mondini

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El excombatiente y veterano de guerra Gustavo Mondini visitó los estudios de Urbana FM 92.7 y, en diálogo con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos”, compartió un profundo y emotivo testimonio sobre su experiencia durante la Guerra de las Malvinas.

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Durante la entrevista, Mondini recordó los difíciles momentos que atravesó durante el conflicto, especialmente las noches de guardia en soledad en medio del frío, la incertidumbre y el peligro constante.

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“Me mandaban de guardia 300 metros arriba de la montaña y solo. Si venían dos ingleses ya me ganaban… y no venían de a dos, venían muchos”, relató, describiendo la sensación permanente de vulnerabilidad que vivían los soldados argentinos.

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En ese contexto de extrema tensión, el veterano contó una experiencia personal que marcó su vida. “Una de las noches de guardia tuve la suerte de hablar con Dios. No lo vi, pero me habló desde una nube y me dijo que me quedara tranquilo, que iba a volver y que no me iba a pasar nada”, recordó.

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“Hoy me estás viendo y escuchando. A mí Dios no me mintió”, afirmó con convicción, señalando que aquella experiencia fortaleció profundamente su fe.

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Mondini también explicó que cada noche rezaba durante su estadía en las islas. “Todas las noches rezaba un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En Malvinas pedía por el día que iba a venir, porque el que había pasado ya lo habíamos vivido”, contó.

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El excombatiente también describió las condiciones en las que combatían las tropas argentinas y la enorme diferencia de equipamiento con las fuerzas británicas. “Ellos eran superiores en todo: armamento, indumentaria, carpas. A mí me tocó un FAL de culata de madera de los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial”, explicó.

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Uno de los momentos más tensos que recordó fue cuando debieron prepararse ante el posible avance de tropas británicas muy superiores en número. Según relató, su posición contaba con apenas 32 soldados frente a un frente de avance de entre 1500 y 1800 efectivos enemigos.

Ante esa situación, el teniente a cargo ordenó utilizar piezas de artillería antiaérea para disparar contra objetivos terrestres, una decisión extrema que permitió defender la posición.

“Éramos muy pocos para enfrentarlos cara a cara. No sabemos si producimos bajas o no, pero sí sabemos que a nuestra posición no llegaron”, explicó.

Mondini también reflexionó sobre cómo cada excombatiente vivió la guerra de manera diferente. “Si escuchás a 100 veteranos de guerra, vas a escuchar 100 versiones distintas. No todos estuvimos en el mismo lugar ni vivimos lo mismo”, expresó.

En Las Flores, Buenos Aires, Argentina, explicó que actualmente son cuatro los veteranos que residen en la ciudad, aunque también hay otros exsoldados reconocidos por su participación en el conflicto desde el continente.

“Siempre les digo a los chicos en las escuelas que nos aprovechen mientras estamos vivos. Somos los únicos libros que hablan”, señaló, destacando la importancia de mantener viva la memoria histórica.

El veterano también se refirió a los actos conmemorativos que se realizan cada año en la ciudad para recordar a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, una parte de la historia argentina que, como remarcó, “no debemos olvidar”.

Finalmente, Mondini agradeció el espacio brindado para compartir su historia. “Ustedes nos ayudan a trasladar estas cosas a la gente. A veces muchos no se animan a preguntar o a hablar de lo que pasó”, concluyó.

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