Las Flores
La ciudad que criticamos en redes es la misma que ensuciamos con nuestras acciones
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En los últimos tiempos, se ha vuelto cada vez más habitual leer y escuchar quejas en redes sociales dirigidas al municipio por el estado de la limpieza en la ciudad. Reclamos que, en muchos casos, son válidos y necesarios. Sin embargo, también es momento de mirarnos como comunidad y preguntarnos: ¿qué estamos haciendo nosotros para colaborar?
Porque la realidad muestra conductas que van en sentido contrario. Vecinos que sacan la basura fuera de horario y la dejan en los bulevares. Restos de poda abandonados en las esquinas durante días. Pasto recién cortado que se deposita sobre la calle, generando obstrucciones en desagües que luego derivan en anegamientos cuando llueve. Residuos que aparecen en cualquier momento, sin respetar los días ni el paso de los recolectores… y mucho más.
La limpieza de una ciudad no depende únicamente de un servicio: es el resultado del compromiso diario de cada uno de sus habitantes. No alcanza con exigir si no estamos dispuestos a cumplir con las normas básicas de convivencia y cuidado del espacio común.
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Mantener limpia la ciudad es una tarea colectiva. Implica responsabilidad, respeto y conciencia. Cada acción cuenta: desde sacar los residuos en tiempo y forma, hasta disponer correctamente los restos de poda o evitar arrojar desechos en la vía pública.
Las imágenes, muchas veces, hablan por sí solas. Y lo que reflejan no siempre es culpa de otros. Porque al final del día, la ciudad que tenemos es también el reflejo de cómo la cuidamos. Y la limpieza, sin dudas, nos corresponde a todos.
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