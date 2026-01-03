Las Flores
Llamado a la responsabilidad ciudadana por la basura en Plaza Sol
Una vecina expresó su preocupación por la basura acumulada en el punto limpio de Plaza Sol, denunciando el uso indebido del espacio público como basurero.
La Plaza Sol, uno de los espacios verdes emblemáticos de nuestra ciudad, se ve afectada nuevamente por la acumulación de basura fuera del depósito oficial del punto limpio. Una vecina del barrio compartió su inquietud y reclamo ante esta situación que se repite por días y afecta a las familias que disfrutan del lugar.
«Así estaba la Plaza Sol anoche, 1 de enero. Todos los días desfilan autos de todo tipo y color que van a depositar su basura ahí. Hay que tener bastante tiempo de sobra para juntar tu mugre e ir a tirarla a una plaza… o ser un ciudadano de cuarta que convierte un espacio público en un basurero», expresó la vecina, quien solicitó una solución inmediata.
El problema radica en que la basura no solo se acumula dentro del contenedor asignado, sino que también se amontona alrededor del mismo, generando un impacto negativo para la comunidad y para quienes visitan la plaza, especialmente las familias con niños que utilizan los juegos.
Exitosa «Jornada Familiar» en Plaza Sol
Reconociendo la labor incansable de los cuidadores de la plaza y los recolectores municipales, la vecina destacó su esfuerzo: «Aplausos de pie a los cuidadores de la plaza y los recolectores de basura que todos los días tienen que limpiar la mugre de otros».
Desde la Municipalidad, se recuerda a los vecinos la importancia de respetar los espacios públicos y utilizar correctamente los puntos limpios designados para el descarte de residuos. Además, se están evaluando medidas para prevenir nuevas acumulaciones y mantener la limpieza y el orden en Plaza Sol.
Es fundamental que la comunidad participe activamente para conservar estos espacios que son patrimonio de todos, fomentando el cuidado del medio ambiente y el respeto mutuo entre los ciudadanos.
