Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Policia Comunal realizó controles y labró acta por infracción ambiental

Las Flores

Policia Comunal realizó controles y labró acta por infracción ambiental

hace 27 segundos

En la jornada de este jueves 23 de enero, personal policial en conjunto con agentes de Inspección General llevaron adelante un operativo de control en la intersección de Lucangioli y La Defensa, donde se constató una infracción a la Ordenanza Municipal Nº 3453/22.

Durante el procedimiento se labró un acta de infracción a una persona mayor de edad por arrojar residuos en un sitio no habilitado para tal fin. La intervención quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Las Flores, que será el encargado de continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde el área Comunal se informó que estos controles se seguirán realizando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de preservar la limpieza urbana y generar conciencia sobre la correcta disposición de los residuos.

Asimismo, se recordó a la comunidad que en la vía pública existen cestos y espacios habilitados para arrojar la basura, por lo que se solicita la colaboración de los vecinos para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

