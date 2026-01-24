Las Flores
Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de basura en Laguna La Blanca
En la madrugada de este sábado, siendo las 05:45 horas, se convocó a la guardia de los Bomberos Voluntarios por un incendio de basura en la zona de Laguna La Blanca.
En el lugar trabajó el Móvil Nº 28, a cargo del Oficial Ayudante Sielas Franco, logrando controlar y sofocar el foco ígneo sin que se registraran mayores inconvenientes.
Remarcamos que durante el primer mes del año se ha registrado un incremento significativo en las salidas de la guardia por incendios de basura, una situación que genera preocupación y demanda un importante esfuerzo del personal voluntario.
Policia Comunal realizó controles y labró acta por infracción ambiental
Este tipo de intervenciones no solo implica riesgos operativos, sino también un uso de recursos que podrían destinarse a emergencias de mayor complejidad. Por tal motivo, se vuelve a apelar a la responsabilidad de la comunidad, evitando la quema de residuos y colaborando en el cuidado de los espacios públicos y naturales.
