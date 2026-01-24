Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de basura en Laguna La Blanca

Las Flores

Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de basura en Laguna La Blanca

Foto del avatar

Publicado

hace 25 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En la madrugada de este sábado, siendo las 05:45 horas, se convocó a la guardia de los Bomberos Voluntarios por un incendio de basura en la zona de Laguna La Blanca.

En el lugar trabajó el Móvil Nº 28, a cargo del Oficial Ayudante Sielas Franco, logrando controlar y sofocar el foco ígneo sin que se registraran mayores inconvenientes.

Remarcamos que durante el primer mes del año se ha registrado un incremento significativo en las salidas de la guardia por incendios de basura, una situación que genera preocupación y demanda un importante esfuerzo del personal voluntario.

Te puede interesar:

Policia Comunal realizó controles y labró acta por infracción ambiental

Este tipo de intervenciones no solo implica riesgos operativos, sino también un uso de recursos que podrían destinarse a emergencias de mayor complejidad. Por tal motivo, se vuelve a apelar a la responsabilidad de la comunidad, evitando la quema de residuos y colaborando en el cuidado de los espacios públicos y naturales.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.