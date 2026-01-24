Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de basura en Laguna La Blanca

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la madrugada de este sábado, siendo las 05:45 horas, se convocó a la guardia de los Bomberos Voluntarios por un incendio de basura en la zona de Laguna La Blanca.

En el lugar trabajó el Móvil Nº 28, a cargo del Oficial Ayudante Sielas Franco, logrando controlar y sofocar el foco ígneo sin que se registraran mayores inconvenientes.

Remarcamos que durante el primer mes del año se ha registrado un incremento significativo en las salidas de la guardia por incendios de basura, una situación que genera preocupación y demanda un importante esfuerzo del personal voluntario.

Este tipo de intervenciones no solo implica riesgos operativos, sino también un uso de recursos que podrían destinarse a emergencias de mayor complejidad. Por tal motivo, se vuelve a apelar a la responsabilidad de la comunidad, evitando la quema de residuos y colaborando en el cuidado de los espacios públicos y naturales.