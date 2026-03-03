Connect with us
“Cine en la Plaza Sol”: función especial con “Valiente” por el Día Internacional de la Mujer

Las Flores

“Cine en la Plaza Sol”: función especial con “Valiente” por el Día Internacional de la Mujer

hace 2 horas

El sábado 7 de marzo a las 19 horas se realizará una función especial de “Cine en la Plaza”, una actividad gratuita y abierta, apta para toda la familia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se proyectará la película “Valiente”, una historia ideal para disfrutar en familia y reflexionar sobre la valentía, la autonomía y la importancia de cuestionar estereotipos.

La actividad tendrá lugar en Plaza Sol, donde vecinas y vecinos podrán acercarse con manta o reposera para compartir una tarde-noche de cine al aire libre.

La propuesta es organizada e invitada por la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, con el objetivo de promover espacios culturales y comunitarios que acompañen el sentido del 8 de marzo. “Valiente” presenta a Mérida, una protagonista que desafía mandatos y elige su propio camino, ofreciendo un mensaje accesible y significativo para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La actividad es abierta y gratuita. En caso de lluvia, se suspende.

