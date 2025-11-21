Las Flores
Se prepara la edición 2026 de Corsolandia y convocan voluntarios para acompañar la fiesta infantil más querida de la ciudad
Una nueva edición de la fiesta infantil comienza a tomar forma: la comisión adelantó fechas, compartió detalles del desfile infantil y lanzó una convocatoria para sumar voluntarios bajo el lema #YoQuieroSerVoluntario.
En la tarde del jueves, Analía Viglino y Andrea Barros, integrantes de la comisión de Corsolandia, visitaron el programa Mucho Más por Urbana FM 92.7, donde dialogaron con Laura Lopardo sobre los preparativos de la próxima edición del tradicional carnaval infantil.
Las integrantes destacaron que Corsolandia es mucho más que una fiesta: es una tradición que atraviesa generaciones y que continúa marcando la infancia de miles de florenses. Andrea recordó cómo, desde niña, participó del desfile y cómo esa emoción se transmite hoy a sus hijos y a los chicos que cada año se suman al evento. “Corsolandia es un juego, una fiesta que se vive con el corazón”, expresaron.
Aunque aún faltan tres meses, la expectativa crece rápidamente. Incluso antes de anunciar oficialmente las fechas, ya había familias preguntando por las inscripciones. Finalmente, la comisión confirmó que la edición 2026 se realizará los días sábado 21, domingo 22, viernes 27 y sábado 28 de febrero, incorporando una cuarta noche como margen ante posibles imprevistos climáticos.
Respecto a las inscripciones, señalaron que abrirán a fines de enero, nuevamente con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura como punto de referencia por su accesibilidad y horarios. Las categorías tradicionales —individual, bebé, gauchesco, dúo, grupo menor, grupo mayor y automotor— se mantendrán sin cambios.
Uno de los temas que la comisión volvió a remarcar es el cuidado y la seguridad de los niños, especialmente los más pequeños, por lo que pidieron a las familias evitar el uso de espuma dentro del desfile. “Tenemos bebés de hasta un mes participando. Es una fiesta para disfrutar sin riesgos”, enfatizaron.
También resaltaron la importancia de la participación barrial y comunitaria, recordando que muchos grupos se organizan por cuadras, clubes o centros de promoción comunitaria, generando coloridos armados colectivos que se vuelven parte esencial del encanto de Corsolandia.
Llamado a voluntarios: #YoQuieroSerVoluntario
Este año, la comisión abrió una convocatoria para sumar voluntarios que puedan colaborar tanto durante las noches del evento como en las semanas previas. Se necesitan manos para tareas de organización, kioscos, control de accesos, traslado de materiales, armado de vallas y apoyo en difusión digital.
“Corsolandia se hace entre todos. Quien quiera ayudar es bienvenido, ya sea trabajando en el lugar o desde su casa compartiendo información en redes”, señalaron, invitando oficialmente a la comunidad con el hashtag #YoQuieroSerVoluntario.
Quienes deseen sumarse pueden comunicarse a través de las redes oficiales: Instagram: @corsolandialf, Facebook: Corsolandia LF, Teléfono: (2244) 42-7686 (Andrea)
La edición 2026 promete mantener intacto el espíritu que hace más de cinco décadas convierte a Corsolandia en una de las celebraciones más queridas de Las Flores: una fiesta donde los protagonistas son los niños, la creatividad y la alegría compartida.
