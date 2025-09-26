Las Flores
Alberto Gelené: “Ante la caída de la coparticipación, nuestra prioridad es cuidar más que nunca a los empleados municipales”
Anunció que a partir del próximo mes se implementará un proceso de recategorización para empleados municipales, lo que implicará aumentos salariales de entre el 5% y el 15%. El jefe comunal explicó que la caída de la coparticipación y la falta de programas nacionales afectan los recursos del municipio, pero reafirmó el compromiso de acompañar a la fuerza laboral local.
En diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, el intendente Alberto Gelené se refirió a la situación económica que atraviesan los municipios y al impacto que esto tiene en los salarios de los empleados municipales, anunciando medidas para mejorar sus condiciones laborales.
El jefe comunal explicó que la caída de la actividad económica nacional ha afectado fuertemente la coparticipación que reciben las provincias y los municipios, lo que ha reducido los ingresos disponibles para inversión y funcionamiento local.
“Hoy no llegan programas nacionales que permitan invertir en el municipio. Esta situación nos obliga a estar al lado de cada vecino para cubrir necesidades básicas”, afirmó el intendente, pero remarcó que “hay algo fundamental, que es nuestra fuerza trabajadora”, en referencia a los empleados municipales, quienes también han sido impactados por la crisis.
Gelené señaló que sin el Plan Maestro del Salado la región estaría frente a una catástrofe
En este sentido, anunció que el municipio ya está trabajando junto a su equipo y los gremios en un proceso de recategorización del personal, lo cual implicará aumentos salariales concretos. “Una recategorización puede significar un aumento del 5%, 10% o hasta el 15% para los trabajadores, muy por encima del índice de inflación del 2% que el gobierno nacional marca. Esto lo vamos a implementar rápidamente a partir del mes que viene”, confirmó.
Además, el jefe comunal anticipó que una vez realizado el pago de sueldos, se evaluará la posibilidad de otorgar una bonificación adicional que impacte directamente en el bolsillo de los trabajadores. “Es muy importante acompañar a quienes todos los días sostienen el funcionamiento del municipio”, expresó.
Finalmente, Gelené señaló que esta preocupación es compartida con otros intendentes de la región, especialmente en municipios de menor escala, donde los recursos propios representan una parte más reducida del presupuesto frente a los grandes distritos.
