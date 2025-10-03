Las Flores
Obras de pavimentación y entubamiento en el Barrio Papa Francisco
Desde el Ejecutivo destacaron que estas intervenciones son parte de un plan integral para mejorar la infraestructura y acompañar el crecimiento de la ciudad.
El intendente Alberto Gelené visitó esta semana las obras de pavimentación y entubamiento que la Municipalidad de Las Flores está ejecutando en el Barrio Papa Francisco, como parte de un plan de mejoras en infraestructura urbana que busca acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad.
Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con vecinos y trabajadores, y supervisó los avances en la obra que permitirá mejorar la transitabilidad, optimizar el desagüe pluvial de la zona y brindar mejores condiciones de vida a las familias del barrio.
Desde el Ejecutivo destacaron que estas intervenciones responden a una planificación que busca desarrollar obras públicas que fortalezcan el crecimiento de Las Flores.
La cuadra de la iglesia llevará el nombre de Papa Francisco y varias calles homenajean a mujeres destacadas
“Trabajamos por Las Flores. Estas obras no solo transforman la infraestructura, sino también la calidad de vida de los vecinos”, expresaron desde la gestión municipal.
El plan de urbanización en el Barrio Papa Francisco forma parte de un enfoque integral que combina pavimento, entubamiento y puesta en valor de espacios comunes, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades en todos los sectores de la ciudad.
