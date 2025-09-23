El calendario de feriados se actualiza: en octubre el feriado del 12 se traslada al viernes 10 y en noviembre se disfrutará de un fin de semana XL

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El gobierno nacional tomó la decisión de introducir nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más oportunidades para el turismo interno.

Mediante el decreto 614/2025 los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba.

Con esta corrección en octubre tendremos un feriado largo ya el 12 que cae domingo se trasladará al viernes 10 y en noviembre habrá otro mega feriado que comenzará el viernes 21 de noviembre, abarcará ese fin de semana e incluirá el lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

Este «enroque» permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.