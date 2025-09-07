Las Flores
Con aplausos y emoción, un joven ejerce por primera vez su derecho al voto en las elecciones provinciales 2025
Con gran entusiasmo, un joven emitió su voto por primera vez en las elecciones provinciales 2025. Al llegar al establecimiento educativo habilitado como mesa electoral, fue recibido con aplausos y felicitaciones por parte de los presentes, quienes celebraron este importante momento cívico.
El hecho refleja la participación activa de las nuevas generaciones en la democracia y la importancia de fomentar el compromiso ciudadano desde temprana edad.
