Noticias Las Flores

Con aplausos y emoción, un joven ejerce por primera vez su derecho al voto en las elecciones provinciales 2025

Las Flores

Con aplausos y emoción, un joven ejerce por primera vez su derecho al voto en las elecciones provinciales 2025

Publicado

hace 5 horas

-

Con gran entusiasmo, un joven emitió su voto por primera vez en las elecciones provinciales 2025. Al llegar al establecimiento educativo habilitado como mesa electoral, fue recibido con aplausos y felicitaciones por parte de los presentes, quienes celebraron este importante momento cívico.

El hecho refleja la participación activa de las nuevas generaciones en la democracia y la importancia de fomentar el compromiso ciudadano desde temprana edad.

