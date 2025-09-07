Con aplausos y emoción, un joven ejerce por primera vez su derecho al voto en las elecciones provinciales 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con gran entusiasmo, un joven emitió su voto por primera vez en las elecciones provinciales 2025. Al llegar al establecimiento educativo habilitado como mesa electoral, fue recibido con aplausos y felicitaciones por parte de los presentes, quienes celebraron este importante momento cívico.

El hecho refleja la participación activa de las nuevas generaciones en la democracia y la importancia de fomentar el compromiso ciudadano desde temprana edad.